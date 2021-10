Lavori di riparazione: Salerno e mezza provincia a secco, la mappa dei disagi

Disagi in vista, a Salerno e provincia, per via dei lavori di riparazione alla condotta adduttrice “Integrativa”: la società Ausino è costretta ad interrompere l’erogazione idrica, dalle ore 22 di mercoledì 20 ottobre fino alle ore 6 di venerdì 22 ottobre, per avviare l’intervento. Mancanze d'acqua ed abbassamenti di pressione, dunque, in numerosi comuni della provincia.

A Salerno:

Ogliara - Montecasino – Via Breccia –- Via Fuardo - S.Angelo di Ogliara – Via Cavolella - Palazzine de Maio

Ariella, Pastorano, Casa Roma, Casa Leone, Via Torre Bianca

Rufoli – Giovi Casa Gallo – Casa Gallo di Brignano

Brignano (Superiore, Inferiore, località Piezzo)

Via Casa Manzo

Via Altimari - parte alta di via Sichelgaita

A partire dalle ore 12 circa del giorno giovedì 21 ottobre, a seguito dell’esaurimento dei volumi accumulati nei serbatoi a servizio di Giovi e di Casa Manzo (a tal fine si raccomanda l’utenza di ridurre al minimo i consumi), sarà sospesa l’erogazione idrica anche alle seguenti zone:

Nicola – Bottiglieri – Casa Gallo (parte bassa) – Piegolelle - S.Bartolomeo

Croce – Casa Di Giacomo – Casale –– Casa D’Amato – Casa Polla – Casa Parisi – Casa Postiglione – Giovi Canali – Casa Rocco – Casa Vicinanza

Casa de Rosa - Incarto – Ponte Guazzariello – Altimari

Via Panoramica – Via Casa Marsiglia di Giovi – Via Vecchia di Giovi

Si segnala altresì che potrebbero inoltre verificarsi depressioni idriche nelle zone di Matierno. La Salerno Sistemi porrà in essere tutte le misure tecniche (manovre sulla rete e attivazione impianti di sollevamento) per limitare l’utenza interessata dalla sospensione.

A Mercato San Severino:

Via Coscia,

Via Diomede,

Via Fontana,

Via M. Angelo Terrone,

Via Urbano VI,

Via Vecchia Acquarola,

Via Volto Cellaro.

Predisposto servizio idrico sostitutivo, con AUTOBOTTE, presso Piazza San Michele, frazione Acquarola.

Ad Angri

Via Alveo Sant'Alfonso,

Via Benedetto Croce,

Via Casa Lanario

Via Cimitero vecchio,

Via Cupa Mastrogennaro,

Via Cuparella,

Via Ponte Aiello,

Viale degli Aranci.

Predisposto servizio idrico sostitutivo, con BATTERIA DI FONTANINE, presso via Alveo S. Alfonso, antistante Campo di Calcio.

A Sant'Egidio del Monte Albino:

Piazza Ferraioli,

Piazza Municipio,

Via Barbarella,

Via Castello Troiano,

Via Catullo,

Via Cimitero,

Via Cuomo,

Via Danio,

Via Falcone

Via Ferraioli,

Via Gaetano,

Via Leopardi,

Via Mandrino,

Via Orazio,

Via Petriera,

Via Pulcinella,

Via Sorvello,

Viale Della Pace,

Viale Kennedy.

Predisposto servizio idrico sostitutivo, con AUTOBOTTE, presso Via Pulcinella, area parcheggio Proloco.

A Nocera Superiore:

Località Casamilite,

Via Casamilite.

A Bracigliano:

Località Ionne,

Località Lomba,

Piazza Amendola,

Piazza della Libertà,

Piazza Tuoro,

Via Alighieri,

Via Amato,

Via Amendola,

Via Basile,

Via Battisti,

Via Bracigliano,

Via Cadorna,

Via Campo Sportivo,

Via Canale,

Via Capaccio,

Via Cardaropoli,

Via Castagneta,

Via Cavour,

Via Cecconi,

Via Chiesa,

Via Cimitero,

Via Correale,

Via Cupa De Simone,

Via da denominarsi,

Via D'amato,

Via De Angelis,

Via De Falco,

Via De Gasperi,

Via De Maio,

Via Del Prete,

Via della Resistenza,

Via Diaz,

Via Donnarumma,

Via Filzi,

Via Garibaldi,

Via Lamagna,

Via Lomba,

Via Maddalena,

Via Manzoni,

Via Marconi,

Via Mazzini,

Via Municipio,

Via Nazario Sauro,

Via Nazionale Nord,

Via Ortali,

Via Pero,

Via Petricelli,

Via Petronico,

Via Pignataro

Via Pisacane,

Via Proto,

Via Provinciale Sud,

Via Risorgimento,

Via Roma,

Via San Francesco d'Assisi,

Via San Giovanni Battista,

Via San Michele

Via Strettola Capitano Cecconi,

Via Toti,

Via Verdi,

Via Vescovo Capaccio,

Via Vittorio Emanuele,

Viale Springfield Mass.

Predisposto servizio idrico sostitutivo, con autobotte, presso Piazza Luigi Angrisani, antistante Casa Comunale.

L'avviso

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.