Salerno a secco in diversi quartieri: la mappa dei disagi, scattano anche divieti stradali

E' in programma un intervento di manutenzione per il rinnovo della rete e la diramazione stradale in via Delle Calabrie: sarà dunque sospesa l’erogazione idrica il 7 novembre, dalle ore 13 alle ore 16, in via Delle Calabrie (tratto compreso tra via Scavate Case Rosse e via Giulio Pastore), via Scavate Case Rosse e via Giulio Pastore.

Disagi a Giovi

Intervento di manutenzione per rinnovo rete e diramazione stradale pure in via Casa Rocco di Giovi San Bartolomeo: il 9 novembre dalle ore 11 alle ore 14, rubinetti a secco via Casa Rocco di Giovi San Bartolomeo (tratto compreso tra incrocio di via San Bartolomeo civico 54 e il civico 28 della medesima strada) e via Vecchia di Giovi San Bartolomeo.

L'altro avviso e i divieti stradali

Ancora, per via di alcuni interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, niente acqua l'8 novembre dalle ore 10.30 alle ore 16.30 in via Irno (tratto compreso tra Piazza Michele Scozia e via Fratelli Magnone.

Per gli stessi lavori, scatta anche il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, nonché il divieto di transito su via Tommaso Simeonzio (ambo i lati tratto compreso tra i civv. 2-8) per tutti i veicoli, dalle ore 8 alle ore 18, il 6 e il 7 novembre e anche il divieto di transito sul Lungomare Colombo (tratto compreso fra via F. Gaeta e via Mariano Abbignente) nella corsia di marcia con direzione periferia – centro città – dalle ore 8 alle ore 18, dal 6 al 9 novembre.