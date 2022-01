Rubinetti a secco per 7 ore a Nocera Superiore: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco per 7 ore, martedì 1° febbraio, a Nocera Superiore. A seguito di una interruzione della fornitura di energia elettrica agli impianti Gori, da parte della società Enel Distribuzione, sono previste mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle ore 09:30 fino alle ore 16:30 di martedì.

La mappa dei disagi

Contrada Cimmino,

Località Casella Vecchia,

Località Pareti,

Piazza Mazzini,

Piazza Mercato,

Piazzetta Edmondo Filauro,

Piazzetta Guarnaccia,

Piazzetta L. Petti,

Piazzetta Luigi Petrosino,

Piazzetta San Ciro,

Piazzetta Santa Maria Maggiore,

Strada Statale 18,

Via Angrisani,

Via Astuti,

Via Campania,

Via Campo Sportivo,

Via Casa Canale,

Via Casa D'amora,

Via Casarzano,

Via Cavalcavia San Pietro,

Via Cavour,

Via Cupa Capo Casale,

Via Cupa Cappella,

Via Cupa Feudo,

Via Cupa Pareti,

Via Cupa Pendino,

Via Cupa Ponti,

Via Cupa Pucciano,

Via Cupa San Ciro,

Via Cupa San Clemente,

Via Cupa San Giovanni,

Via Cupa Scura,

Via Cuparelle,

Via Elia Di Florio,

Via Filauro,

Via Fiuminale,

Via Fontana,

Via G. D'amato,

Via IV Novembre,

Via Matteotti,

Via Mazzini,

Via Mercato,

Via Milano,

Via Mileto,

Via Mure Vecchie,

Via Nocera,

Via Nuovo Campo,

Via Nuovo Ponte,

Via Ornato,

Via Pareti,

Via Pecorari Casa Cicalese,

Via Petraro Pucciano,

Via Petraro,

Via Petrosino,

Via Pittoni,

Via Ponte Belvedere,

Via Ponte,

Via Provinciale,

Via Repubblica Irpina,

Via Risorgimento,

Via Roma,

Via San Ciro,

Via San Clemente,

Via San Martino,

Via San Pietro,

Via Santa Maria Maggiore,

Via Sant'Anna,

Via Sant'Elia,

Via Sant'Onofrio,

Via Sant'Ornato,

Via Starza Nocelle,

Via Taverne Stradone,

Via Torato,

Via Trieste,

Via Ungari,

Via Variante,

Via Zona Industriale Pareti,

Viale Marconi,

Viale Soriente.

Tutte le relative traverse.

Predisposto servizio idrico sostitutivo, per tutta la durata della sospensione, con batterie di fontanine presso:

Via Vincenzo Russo 31, Piazzetta Centro Polivalente;

Piazzetta Porta Romana.

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 16:30 di martedì 1 febbraio. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.