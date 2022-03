Guasto improvviso a Nocera Inferiore: rubinetti a secco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gori comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di Nocera Inferiore:

Via Degli Olivetani

Via Giuseppe Atzori

Via San Pasquale

Via Antonio Gramsci

Via Giovanni XXXIII

Via Attilio Barbarulo

Corso Vittorio Emanuele II

Via Giuseppe Garibaldi

Via Vittorio Sellitti

Via Isaia Rossi

Via Lorenzo Fava

Via Giuseppe Marrazzo

Via Francesco Federici

Via Giovanni Nicotera

Via Gioacchino Guerritore

Via Raffaele Libroia

Via Ovidio Forino

Via Fucilari

ed in tutte le traverse della zona

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20:00 di venerdì 18 marzo. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.