Guasto improvviso, scatta la sospensione idrica in tre comuni salernitani

Disagi, questa sera, a causa di un guasto improvviso, in alcuni comuni dell’Agro nocerino sarnese per mancanza d’acqua.

La mappa

A Sarno, i rubinetti saranno a secco in: via Roma, su Corso Vittorio Emanuele e in tutte le traverse della zona fino alle ore 21; a Nocera Inferiore: via Alberto Mazzeo, via Francesco Fronda, via Casa Sasso, via Ludovico D’Angio, Via Generale Gerardo Palma, Via Amendola, Via Spera, Via Giacomo Leopardi, ed in tutte le traverse della zona fino alle ore 21; a Mercato San Severino in: Via della Fornace, Via Santina Campana, Via Giacomo Leopardi, Via Giovanni Verga, Via Luigi Pirandello, Via Marcello, Via San Vincenzo Curteri ed in tutte le traverse della zona fino alle ore 22:30.

L'avviso

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali la Gori consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.