Nocera Superiore: sospensione idrica in corso, il servizio autobotti

Sospensione del servizio idrico, dalle 8 alle 23:30 di giovedì 10 novembre 2022, nelle seguenti zone di Nocera Superiore:

VIA ALVEO

VIA CIMITERO

VIA CUPA MILETO

VIA CUPA SORVELLO

VIA DELLA LIBERTA'

VIA DON BOSCO

VIA LAMIA

VIA LUIGI PETROSINO

VIA MATERDOMINI

VIA NAZIONALE

VIA NOVIELLO

VIA PECORARI

VIA PETRONE

VIA PIZZONE

VIA SAN GREGORIO MAGNO

VIA SANTA CROCE

VIA SPINETA

VIA TONDI

VIA XXV APRILE



SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

Via Lamia, altezza IVECO. A partire dalle ore 10:00 fino alle ore 23:00.

BATTERIA DI FONTANINE, presso:

Via Garibaldi. Per tutta la durata della sospensione del servizio.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.