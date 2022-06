Guasto improvviso, stop all'erogazione idrica nel salernitano: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica per via di un guasto improvviso a Pagani. A comunicarlo la società Gori.

Le zone interessate

Queste le zone interessate dalla mancanza d'acqua e dagli abbassamenti di pressione idrica: via Padre Vincenzo Sorrentino, via Corallo, traversa Mangioni, via Vicinale Filettini. I tecnici, fa sapere Gori, sono già al lavoro per riparare il guasto. La situazione dovrebbe tornare alla normalità a partire dalle 15.