Manutenzione a Scafati e Pagani: due sospensioni idriche, ecco quando

Rubinetti a secco, la prossima settimana, in due comuni dell'Agro. In particolare, la Gori fa sapere che per la manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 9 alle 12 di giovedì 17 febbraio a Scafati.

Le strade interessate:

Cortile Marinaro,

Cortile Raiola,

Cortile Ventinove,

Cortile Vitiello I,

Largo Brancaccio,

Largo Nappi,

Largo San Vincenzo,

Strada vicinale Acanfora,

Strada vicinale Forestiero,

Strada vicinale Matrone,

Strada Vicinale Pisacane,

Strada vicinale Prisco,

Strada vicinale Scansillo,

Strada vicinale Stoppa,

Traversa Bramante,

Traversa I di via Aquino,

Traversa Plotino di via Aquino,

Traversa Pollaiolo,

Via Acquavitari,

Via Andrea Corbisiero,

Via Andriulla,

Via Aquino,

Via Brancaccio,

Via I Andreulli,

Via I Berardinetti,

Via II Berardinetti,

Via Iossa,

Via Michelangelo Nappi,

Via Pirandello,

Via Raiola,

Via San Vincenzo,

Via Trentuno,

Via vicinale Federico,

Via Voccolella.

Pagani

Intanto, la Gori fa anche sapere che sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 9 alle 12 di martedì 15 febbraio a Pagani.

La mappa dei disagi:

Contrada Criscuolo,

Cortile Macinanti,

Traversa di via Criscuolo,

Traversa di via Taurano,

Traversa II Macinanti,

Via Criscuolo,

Via Taurano,

Via Vicinale Macinanti.

La nota