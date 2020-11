Angri, intervento annullato: l'avviso della Gori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

IL LAVORO PROGRAMMATO dalle ore 20:00 di venerdì 20 novembre 2020 alle ore 04:00 di sabato 21 novembre 2020, che doveva interessare le strade di seguito, è stato ANNULLATO.

PERTANTO, NON VI SARÀ ALCUNA INTERRUZIONE DELLA FORNITURA IDRICA.

Le strade oggetto della sospensione erano:

Via Murelle,

Via Manzoni,

Via Arnedi,

Corso Italia.