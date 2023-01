Lavori a Salerno: programmate tre sospensioni idriche, la mappa dei disagi

Disagi in vista per i salernitani: mercoledì 1° febbraio dalle ore 10 alle ore 18.30, per eseguire l'intervento di manutenzione in via Pietro Summonte, all'angolo di via Cappello Vecchio, sarà sospesa l’erogazione idrica in via Cappello Vecchio. A seguire, il 2 febbraio, dalle ore 10.30 alle ore 16, al fine di eseguire un intervento di manutenzione in Via Giuseppe Bufano, all'altezza del civico 17, rubinetti a secco in via Giuseppe Bufano, via Vincenzo Bello e piazza G. C. Gloriosi.

Ancora, venerdì 3 febbraio dalle ore 10.30 alle ore 16, per la manutenzione straordinaria in via Pietro Summonte, angolo Via Eliodoro Lombardi, sarà’ sospesa l’erogazione idrica in Via E. A. Mario, Via Eliodoro Lombardi, Via Pietro Summonte, Via Domenico Vassalli, Via Alda Borrelli e Via Giulio Tesauro dal civ. n° 54 al civ. n° 62.

L'avviso di Sistemi Salerno

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.