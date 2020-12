Lavori a Salerno: rubinetti a secco per quasi 6 ore, la mappa dei disagi

Manutenzione straordinaria in via Alfredo De Crescenzo, in città: la Salerno Sistemi fa sapere che sarà sospesa l’erogazione idrica giovedì 10 dicembre dalle ore 13 alle ore 18:30 in diverse strade. Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.

L'elenco delle zone interessate

· via Alfredo De Crescenzo;

· via Marino Freccia;

· via Alfonso Russo;

· via Volontari della Libertà;

· via Achille Talarico;

· via Pietro Giannone;

· via Giuseppe Centola

L'annullamento dei lavori

Annullata, invece, la sospensione idrica che avrebbe dovuto interessare Fisciano, l'11 dicembre. Ad annunciarlo, la Gori.