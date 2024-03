Rubinetti a secco a Salerno per oltre 6 ore, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco in più zone di Salerno, il 12 marzo. Per iniziare, per eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, martedì sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 13 alle ore 20.

Le strade coinvolte:

Via Picenza

Via Tusciano

Via Volturno

Via Quarto

Via Monzambano

Via Milazzo

Via R. Mauri

Via Montenero

Via Marsala

Via Porta Pia

Via Bezzecca

Traversa Zarra

Via Torino

Via Ticino

Via Mincio

Via Fiume

Via Tanagro

Via Pepe

Via Pasubio

Via Montelungo

Via Montebello

Via Carso

Piazza A. Garibaldi



L'altra sospensione

Nella stessa giornata, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 14 alle ore 22, presso le strade riportate qui di seguito:

Largo Plebiscito;

via Sant’Eremita;

via Matteo Silvatico;

Piazza Sedile di Portarotese;

via Oberdan (civici 8, 9 e 11);

via Matteo Polito;

via Arce;

via Michele Vernieri;

via Bastia;

via Vincenzo Sica;

L'avviso