Rubinetti a secco per 9 ore a Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco per 9 ore, in alcune zone di Salerno: la società Ausino Spa ha reso noto che, ”a seguito del rinvenimento di una perdita idrica sulla condotta adduttrice Consorziale nel tenimento del comune di Giffoni Sei Casali”, per effettuare l'intervento, sarà costretta ad interrompere l’erogazione idrica dalle ore 7 fino alle ore 16 di giovedì 13 luglio. In quell'orario inizieranno le operazioni di caricamento della condotta.

La sospensione idrica interesserà diverse zone:

- Cappelle Superiori

- Puzzo di Cappelle

- Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S. Luca (inclusi P.co Ambra e SIULP)

- Montecasino (parte alta)

- Rione Calenda (nel tratto di Via S.Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI)

- Via S. De Vita e Via dei Casali

- Ospedale G. Da Procida