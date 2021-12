Lavori a Salerno: rubinetti a secco per 6 ore, la mappa dei disagi

Disagi in vista, a Salerno: per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Premuda altezza civico n° 8, è necessario sospendere l’erogazione idrica martedì 14 dicembre dalle ore 9 alle ore 15, in diverse strade:

Via Premuda

Via Delle Tofane Civici n° 1 – 3 - 5

Via Asiago Civici n° 2 - 4

