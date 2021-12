Lavori a Salerno: sospensione idrica per 6 ore, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, a Salerno, il 14 dicembre, dalle 9 alle 15. Al fine di eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria in via Premuda, all'altezza del civico n° 8, sarà infatti sospesa l’erogazione idrica.

Ecco le strade interessate:

Via Premuda

Via Delle Tofane Civici n° 1 – 3 - 5

Via Asiago Civici n° 2 - 4

L'avviso