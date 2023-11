Lavori a Salerno: sospensione idrica per 5 ore, la mappa dei disagi

Per via dei lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, verrà sospesa l’erogazione idrica il 14 novembre dalle ore 14 alle ore 19, in via Gelsi Rossi, via Silvio Baratta (tratto compreso tra via Andrea Romaldo e via Settimio Mobilio), via Settimio Mobilio (tratto compreso tra via S. Baratta e via E. De Crescenzo), via Domenico Castelluccio e via Giovanni Margotta. Rubinetti a secco anche presso Traversa Angelo Lerro, in via Prospero Caravita, via Matteo della Corte e via Donato Trani.

L'avviso di Sistemi Salerno