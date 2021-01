Lavori a Salerno: rubinetti a secco per oltre 7 ore, la mappa dei disagi

Disagi in vista, in città. La Salerno Sistemi fa sapere che, al fine di eseguire interventi di rinnovo della rete idrica stradale ad Ogliara, il 15 gennaio verrà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 16.30, in diverse strade.

La mappa delle strade:

Via Ogliara

Via Postiglione

Via Piedimonte

Via Montecasino

Via Vignola

Via Breccia

Via Orefice

Via Serrone

Via Casa Russo

Via Casa Bruna

Via Cupa sotto la Chiesa

Via Aversana

Via della Sanginella

Via dei Monti Lattari

Via Montestella

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.