Sospensione idrica per 6 ore a Salerno, la mappa dei disagi

Disagi in vista, per gli interventi di manutenzione straordinaria in via Casa Gallo, a Giovi Santo Stefano: verrà sospesa l’erogazione idrica venerdì 16 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 16.30, in diverse zone.

Ecco le strade interessate dalla sospensione idrica

Casa Gallo

Casa Gallo di Brignano

Casa Gallo – Giovi Santo Stefano

Via Casa Manzo (parte alta)

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.