Mezza Salerno a secco il 16 novembre: la mappa dei disagi

Mezza Salerno a secco, nei prossimi giorni, come rende noto Sistemi Salerno. Al fine di eseguire interventi di manutenzione per rinnovo rete e diramazione stradale, infatti, il 16 novembre verrà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 16, salvo imprevisti, in Via Sant’Eustachio (tratto compreso tra via Vincenzo Cuoco e via San Pio da Pietralcina), Via Franco Angrisani, Via Alfonso Grassi, Via Cupa Parisi e Via Casa Stanzione.

Gli altri avvisi

Sempre giovedì 16 novembre dalle ore 11 alle ore 16, mancherà l'acqua anche in Via Pellecchia (tratto compreso tra Piazza Renato Casalbore e Piazza San Francesco), Piazza Casalbore, Via Fuso, Piazza Pasquale Paoli, Via Zenone, Via Mario Mascia, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Michele Amaturo, Largo Annibale Sterzi, Via Bonanventura Grafeo e Piazza San Francesco.

Ancora, nella stessa giornata, per eseguire interventi programmati sulla rete, relativi all’appalto per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, rubinetti a secco dalle 14 alle ore 19, in via Guerino Grimaldi, in via Pio XI e via Urbano II.

