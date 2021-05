Rubinetti a secco per 7 ore oggi e domani e Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, dalle 9 alle 16, oggi e domani: lo comunica la Salerno Sistemi che, nell’ambito dei lavori di sostituzione della rete idrica stradale di via Giovi Bottiglieri, al fine di eseguire gli interventi necessari per il rinnovo degli allacci alla nuova rete idrica, sospende l’erogazione in diverse strade.

La mappa dei disagi

Via San Nicola di Giovi

Via Giovi Bottiglieri

Via Monte di Giovi Bottiglieri

Via Casa Cuonti

Via Casa Vicinanza

Via Casa Sapere

Via Carosello di Giovi

Via Vincenzo Sabatino

Via Casa Basso

Via Picarella

Via Ida Matarazzo

Via Maria Iervolino