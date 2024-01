Rubinetti a secco il 17 gennaio a Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, a Salerno, il 17 gennaio. Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 20 di mercoledì alle ore 5 del 18 gennaio, salvo imprevisti, in diverse zone.

La mappa dei disagi

Via F. Prudente;

Via San Giovanni Bosco;

Via Michele Iannicelli;

Via Paolo Vocca;

Via Pietro Da Acerno;

Via Costanzella Calenda;

Piazza P. Naddeo

Traversa P. Naddeo;

Via G. Lanzalone tratto compreso tra Via M. Casaburi e Via A. Nifo;

Largo A. Sinno;

Piazzetta M. Notaroberto;

Via M. Galliano;

Traversa O. Bottigliero;

Via P. Musandino;

Via M. Petroncello;

Via A. Trucillo;

Via F. Lettieri;

Via D. Taiani;

Via Calata San Vito;

Via S. Calenda (tratto compreso tra Largo A. Sinno e Via Manganario);

Via Gelso;

Via A. Nicolodi;

Via F. Crispi;

Via G. Farina;

Via Gen. Cadorno;

Via P. Pennella;

Traversa De Cintiis;

Via Maestro Girardo;

Via G. Costa;

Via F. M. S. Perito;

Via D. Siviglia;

Via Delle Terme;

Via C. De Caro;

Via D. Coda;

Via G. Trincone;

Via B. Gaeta;

Piazza O. Coppola;

Via C. Carducci;

Viale A. Gramsci;

Via Degli Opifici;

Via M. Da Durazzo;

Via V. Petrone;

Piazza M. Galdi;

Via Dei Bigi;

Via M. Peluso;

Via N. Buonservizi;

Via F. Spirito;

Via A. Conforti;

Via M. Pagano;

Via G. P. Leto;

Via N. Fiore;

Via L. Di Marino;

Via F. Wenner;

Via N. Sauro;

Via dei D’Agostino;

Via F. Mordente;

Via dei Greci;

Via Irno (tratto compreso tra Via C. Gatti e Via C. Capone);

Via S. De Vita (civici di numerazione dispari compresi tra il n.1 ed il n.53);

Via degli Etruschi (tratto compreso tra Via F. Spirito e sovrappasso Autostradale);

Via F. Filzi;

sa Grancano;

Via S. De Crescenzo Capitano ;

Via U. Pepe.

L'altra sospensione

Intanto, per via di alcuni interventi di manutenzione straordinaria sul Lungomare Colombo, verrà sospesa l’erogazione idrica sempre il 17 gennaio, dalle ore 11 alle ore 15.

Le strade interessate:

Via Lungomare Colombo (tratto compreso tra via Gaetano del Mercato e via F. Antonio Ventimiglia);

Via Francesco Gaeta;

Via Madonna di Fatima;

Via Giovan Battista Bonito;

Via Antonio del Baglivo;

Via VI Settembre 1860.

L'avviso di Sistemi Salerno