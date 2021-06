Rubinetti a secco per 7 ore a Salerno: la mappa dei disagi

La Salerno Sistemi Spa fa sapere che, per interventi di manutenzione straordinaria in Via Talamo, verrà sospesa l’erogazione idrica in diverse strade

Rubinetti a secco, in città, venerdì: la Salerno Sistemi Spa fa sapere che, per interventi di manutenzione straordinaria in Via Talamo, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 16 in diverse strade. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.

Ecco le strade in cui mancherà l'acqua:

- Via Talamo

- Via Cappello Vecchio

- Via Antonio Amato

- Via Spatafora

- Via Fuorni di sotto

- Via Roberto Wenner dal civico 67 al civico 71