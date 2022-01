Intervento urgente: rubinetti a secco per 9 ore a Salerno, la mappa dei disagi

A causa di un urgente intervento di riparazione alla condotta adduttrice “Costiera Amalfitana”, nella reggenza del Comune di Salerno, l'Ausino sospenderà l’erogazione idrica il giorno mercoledì 19 gennaio dalle ore 8 alle 17. Tale sospensione idrica, comporterà la mancata erogazione alle seguenti zone servite da Sistemi Salerno Servizi Idrici S.p.A.:

Via Croce “parte bassa”

Via Principessa Sichelgaita “parte alta”

Via Altimari

Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita dalla scrivente società è previsto, in relazione sia a quanto comunicatoci dall’Ausino circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per le ore 20.30 di mercoledì.

L'avviso

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.