Doppia sospensione idrica a Salerno: la mappa dei disagi

In programma nuovi interventi sulla rete, relativi all’appalto per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”. Sarà così necessario sospendere l'erogazione idrica lunedì 20 novembre dalle ore 9 alle ore 16 in via Matteo Liberatore e via Bonaventura Poerio. Inoltre, martedì 21 novembre dalle ore 14 alle ore 20, diverse strade resteranno senz'acqua.

La mappa dei disagi

Via G. Negri;

Piazza Filangieri;

Via L. Cavaliero;

Via A. Manganario (tratto compreso tra Piazza Filangieri e Via De Falco);

Via D. Guadalupo;

Via Lanzalone (tratto compreso tra Via M. Paglia e Via F. Galdo);

Via G. Centola

Via Marino Paglia

Via P.I. Rufolo;

Via D. Moscato;

Via F. Barela.

La nota