Sospensione idrica per 7 ore a Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, a Salerno, il 21 febbraio: a causa di un intervento di manutenzione in via Salvador Allende, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 11 alle ore 18 in diverse strade.

Ecco l'elenco delle strade coinvolte

Via Salvador Allende (da incrocio Via Uffici Finanziari ad incrocio Via De Marco)

Viale De Marco

Viale Schiavone

Viale Antonio Bandiera

Viale Agostino Di Bartolomei