Rubinetti a secco, il 22 febbraio, a Salerno. In particolare, dalle 9.30 alle 16, a causa di un improrogabile intervento di manutenzione straordinaria, sarà sospesa l'erogazione idrica nel tratto di via Cacciatore compreso da via Memoli e via Farao, nonchè in via Fratelli del Mastro, via Giovanni Francesco Memoli e via Farao. A comunicarlo, la Sistemi Salerno: disagi in vista per numerose famiglie.