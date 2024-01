Rubinetti a secco per 8 ore a Salerno: la mappa dei disagi

Disagi in vista, per via di alcuni interventi programmati sulla rete relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”. Il 22 gennaio, infatti, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 8 alle 16 in diverse strade.

La mappa dei disagi:



- Via F. Prudente (tratto compreso tra via Carmine e via M. Iannicelli);

- via San Giovanni Bosco (tratto compreso tra via Carmine e via Paolo Vocca);

- Traversa O. Bottigliero;

- Piazza P. Naddeo;

- Via Paolo Vocca (tratto compreso tra via San Giovanni Bosco e il civico n° 8);

- Via Maria SS. Ausiliatrice.

L'avviso

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.