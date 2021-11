Rubinetti a secco a Salerno in diverse zone: la mappa dei disagi

Doppia sospensione idrica, mercoledì 24 novembre. Per iniziare, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via San Leonardo, all'altezza del civico numero 104, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 13 alle ore 18 in via San Leonardo dal civico n° 90 al civico n° 114.

L'altra sospensione idrica

Inoltre, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Salvatore Calenda all'altezza del civico n°107, risulta necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 11 alle ore 15, in via Salvatore Calenda, dall'incrocio con Gradinata De Rossi a Via Paolo VI, in via Ortensio Cavallo e in via G- De Caro.

La nota