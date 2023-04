Manutenzione straordinaria in via Wenner: rubinetti a secco in diverse strade

Disagi in vista a Salerno: per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in via Roberto Wenner all'altezza della rotatoria via Tiberio Claudio Felice, è necessario sospendere l’erogazione idrica giovedì 27 aprile in diverse strade.

La mappa dei disagi

- dalle ore 10 alle ore 16, salvo imprevisti:

via Roberto Wenner dal civico 75/44 al civico 51,

via Antonio Amato

- dalle ore 10 alle ore 12 salvo imprevisti:

via Tiberio Claudio Felice

Via Terre Risaie

Via Mecio Gracco

Via Firmo Leonzio

Via Noce

L'avviso