Rubinetti a secco per 4 ore, a Salerno città: la mappa dei disagi

Disagi in vista per i salernitani: il 27 febbraio, infatti, per un intervento di manutenzione sul Corso Garibaldi, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 11 alle 15, in diverse strade.

L'elenco delle zone coinvolte:

Via Corso Garibaldi da incrocio via Santoro ad incrocio Via A. Amendola

Via G. Santoro

Via D. Scaramella

Via A. Amendola

Via C. Mauro

Via G. Vicinanza

Via Ten. C. Calò

Via Generale Natella

Via L. Barrella

Via G. Aquaro

Via Fratelli De Mattia

L'avviso di Sistemi Salerno