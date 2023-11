Mezza Salerno a secco: numerose sospensioni idriche in città, la mappa dei disagi

Mezza Salerno a secco, a causa di numerosi interventi programmati in città. In particolare, oggi, per eseguire dei lavori sulla rete, relativi all’appalto per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, dalle 9 alle 12, è in corso una sospensione idrica in via Giovanni Lanzalone, tra l'incrocio con via G. Negri e via Max Casaburi. Inoltre, domani, 28 novembre, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 9 alle ore 12, in diverse strade.

Ecco la mappa dei disagi:

via Panoramica

via Vecchia di Giovi

via Belvedere: tratto compreso tra incrocio con via Panoramica e incrocio con via E. Bottiglieri

Ancora, per gli interventi programmati sulla rete, relativi all’appalto per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, rubinetti a secco dalle 9 alle 16 di mercoledì 29 novembre, seguenti strade e traverse limitrofe:

via Bastioni

via Sant’Alferio

via San Benedetto

via R. Capone

Gradini alle Croci

Ed ecco tutti gli interventi settimanali di riparazione per le perdite stradali nella settimana in corso, dal 27 novembre al 3 dicembre:

Lunedì 27 novembre, Via Uffici Finanziari, alt cv 11;

Lunedì 27 novembre, Via Orofino L., alt. Farmacia Grimaldi;

Lunedì 27 novembre, Piazza Caduti di Brescia, alt cv 14;

Lunedì 27 novembre, Via Arturo Capone, alt cv 11;

Martedì 28 novembre, Lungomare Marconi, alt Bar Marconi;

Martedì 28 novembre, Via Casa Russo, alt cv 1

Mercoledì 29 novembre, Via Indipendenza, alt cv 12;

Mercoledì 29 novembre, Via Montecasino, (Area Campovascio);

Mercoledì 29 novembre, Via Montecasino alt cv 11;

Mercoledì 29 novembre, Via Casale di Giovi, alt cv 4;

Giovedì 30 novembre, Via Aurelio Nicolodi, ang. Via De Cintis;

Giovedì 30 novembre, Via Duomo, alt cv 14;

Venerdì 1° dicembre, Via Pellecchia, ang. Via B. Grafeo;

Venerdì 1° dicembre, Piazza San Francesco, alt cv 19;

Venerdì 1° dicembre, Piazza San Francesco, ang. Via Dei Principati;

Sabato 2 e Domenica 3 dicembre, Eventuali emergenze.

Sistemi Salerno avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.