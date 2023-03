Lavori in via Vigorito: rubinetti a secco a Salerno, la mappa dei disagi

Annunciato un intervento di manutenzione in via Sorelle Vigorito altezza civico n° 21: sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 13 di martedì 28 marzo, in diverse strade salernitane.

La mappa dei disagi:

Via Sorelle Vigorito

Via Gennaro Ferrara

Via Vincenzo Cavallo

Via Gennaro Miraglia

Via Giuseppe Gargano

Via Edgardo Amendola

Via Francesco Falvella

Via Fulgenzio D’ Allora

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.