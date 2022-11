Lavori a Salerno: rubinetti a secco per 7 ore, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco dalle ore 9 alle 16 di lunedì 28 novembre, in diverse strade salernitane, per la manutenzione straordinaria e la sostituzione di organi di regolazione in via Sant’ Elia ed in via Cappelle Inferiori, angolo Via Sant’ Agnese.

La mappa dei disagi



– Via Sant’ Elia

– Via Compra

– Via Cappelle Superiori

– Via Cappelle Inferiori

– Via Fuardo

– Viale Sant’ Agnese

– Viale San Bernardino

– Via Partecipazione

– Via dei Greci

– Salita San Giovanni

– Traversa dei Greci

– Via Casa Bisogno

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.