Lavori straordinari in via Guadalupo: scatta la sospensione idrica, la mappa dei disagi

Interventi di manutenzione straordinaria in via Domenico Guadalupo, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica il 29 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 14, in diverse strade cittadine. Lo ha reso noto la Salerno Sistemi che avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.

Le strade coinvolte:

– Via Domenico Guadalupo

– Salita Monsignor Roberto Nogara

– Via Francesco Barela

– Via Antonio Manganario (solo civici dal n° 51 al n° 55)

– Via Gaspare Cervantes (fabbricato civico n° 2)

– Via Valerio Laspro (tratto compreso tra Via Guadalupo e Via Cervantes)