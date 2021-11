Manutenzione straordinaria in 2 zone di Salerno: rubinetti a secco, la mappa dei disagi

Lunedì 29 novembre sono previste 2 sospensioni idriche a Salerno città. In particolare, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Leonardo Guerriero, all'altezza del civico n° 1, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 11 alle ore 15, in via Leonardo Guerriero, via Carlo De Angelis e via Posidonia civico n° 30/A. Inoltre, per lavori di manutenzione straordinaria in via Salvatore Calenda altezza civico n° 105/C, niente acqua dalle ore 9 alle ore 13, neanche in via Salvatore Calenda civico 105

L'avviso