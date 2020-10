Lavori a Salerno, rubinetti a secco per 6 ore: la mappa dei disagi

Disagi in vista: Salerno Sistemi Spa fa sapere che, per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in via La Mennolella, verrà sospesa l’erogazione idrica venerdì 30 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 16.30 in diverse strade.

La mappa dei disagi

Rubinetti a secco, in particolare, in via S. Calenda (solo civici nn 45 -105/A – 105/B – 105/C – 105/D – 105/E), via La Mennolella, via Giovanni XXIII, via De Fugaldo e via Seripando (civici di numerazione dispari superiori al n° 27 e civici di numerazione pari superiori al n° 14). La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.