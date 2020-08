Rubinetti a secco per 3 ore a Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, il 6 agosto, dalle ore 14.30 alle 17.30, in città. La Salerno Sistemi Spa ha fatto sapere che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Posidonia altezza civico n° 345, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in diverse strade.

Le strade coinvolte

- Via Posidonia da Piazza Caduti di Brescia a Via G. Matina

- Via Domenico Antonio Vassalli

- Via Rosina Sessa

- Via Luigi Settambrini

- Via Tommaso Gattola