Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco ad horas a Salerno, la mappa dei disagi

Disagi in corso per i cittadin. Salerno Sistemi Spa ha fatto sapere che per eseguire urgenti ed indifferibili interventi di riparazione sulla rete idrica principale di Corso Garibaldi altezza civico n° 130 e sulla rete idrica principale di Via Roma altezza ingresso Villa Comunale, è stata sospesa l’erogazione idrica dalle ore 15.30 alle ore 18 di oggi, 4 febbraio in diverse strade.

La mappa dei disagi

Corso Garibaldi da incrocio Piazza Mazzini ad incrocio Via De Felice.

Via Ulisse Abbagnano

Via Mario Marino

Traversa Giovanni Grillo

Via Domenico Amato

Via Roma da incrocio Via Porta di Mare ad incrocio Piazza M. Luciani

Piazza Giovanni Amendola

Via Gaetano D’ Agostino

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.