Lavori a Salerno, rubinetti a secco per 3 ore: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, il 4 novembre: la Salerno Sistemi Spa fa sapere che, per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in via Gelsi Rossi, incrocio traversa Angelo Lerro, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 13.30 alle ore 16.30 in diverse strade.

La mappa dei disagi:

Via Gelsi Rossi

Traversa Angelo Lerro

Via Giovanni Margotta

Via Silvio Baratta civico n°11