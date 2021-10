Sospensione idrica per due giorni a Salerno: il rinvio e la mappa dei disagi

Si segnala che potrebbero inoltre verificarsi depressioni idriche nelle zone di Matierno. La Salerno Sistemi porrà in essere tutte le misure tecniche (manovre sulla rete e attivazione impianti di sollevamento) per limitare l’utenza interessata dalla sospensione

Rinviata a mercoledì 13 ottobre, la sospensione idrica annunciata inizialmente per il 6 ottobre, a Salerno. La Ausino, infatto, ha comunicato che “stanti le avverse condizioni meteorologiche la preannunciata interruzione idrica programata per il gionro mercoledì 6 ottobre è rinviata di un’ulteriore settimana” pertanto sulla Condotta Integrativa Ausino sarà sospesa l’erogazione idrica il giorno 13 ottobre, a partire dalle 22. Tale sospensione idrica, comporterà la mancata erogazione alle zone servite da Salerno Sistemi Spa. Ecco quali:

A partire dalle ore 22,00 circa del giorno mercoledì 13 ottobre sarà sospesa l’erogazione idrica alle seguenti zone:

§ Ogliara - Montecasino – Via Breccia –- Via Fuardo - S.Angelo di Ogliara – Via Cavolella - Palazzine de Maio

§ Ariella, Pastorano, Casa Roma, Casa Leone, Via Torre Bianca

§ Rufoli – Giovi Casa Gallo – Casa Gallo di Brignano

§ Brignano (Superiore, Inferiore, località Piezzo)

§ Via Casa Manzo

§ Via Altimari - parte alta di via Sichelgaita

A partire dalle ore 12 circa del giorno 14 ottobre, a seguito dell’esaurimento dei volumi accumulati nei serbatoi a servizio di Giovi e di Casa Manzo (a tal fine si raccomanda l’utenza di ridurre al minimo i consumi), sarà sospesa l’erogazione idrica anche alle seguenti zone:

§ S.Nicola – Bottiglieri – Casa Gallo (parte bassa) – Piegolelle - S.Bartolomeo

§ S.Croce – Casa Di Giacomo – Casale –– Casa D’Amato – Casa Polla – Casa Parisi – Casa Postiglione – Giovi Canali – Casa Rocco – Casa Vicinanza

§ Casa de Rosa - Incarto – Ponte Guazzariello – Altimari

§ Via Panoramica – Via Casa Marsiglia di Giovi – Via Vecchia di Giovi

Si segnala altresì che potrebbero inoltre verificarsi depressioni idriche nelle zone di Matierno. La Salerno Sistemi porrà in essere tutte le misure tecniche (manovre sulla rete e attivazione impianti di sollevamento) per limitare l’utenza interessata dalla sospensione.

Il ripristino

Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita da Salerno Sistemi Spa è previsto, in relazione sia a quanto comunicatoci dall’Ausino circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per le ore 6 del 15 ottobre.