Pericolo in strada: intervento immediato a Salerno, sospensione idrica ad horas

Per eseguire un urgente ed indifferibile intervento riparativo sulla tubazione in via Virtuoso, angolo via Quagliariello, ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, viene sospesa ad horas l’erogazione idrica in Via Guido Martuscielli, Via Casarse, Via Cernaia, Via Ugo tenente Stanzione, Via Maria SS. Immacolata, Via Felline, Via Domenico Romagnano, Via Aspromonte, Via Palestro. E ancora, in Via Francesco Amodio, Via Nicola Granati, Via Nicola Moscati, Via Matto Sica, Via G.no Quagliariello, Piazza Raffaele Petti, Piazzale Ovidio Serino, Via Serafina Apicella, Via Giuseppe Schipani, Via Cosimo Vestuti, Via Caterina Farina, Via Vittoria del Re, Via Lucio Orofino, Via F.co della Monica, Via Adriano Aurofino, Via Cristiano Gherardo, Via Francesco Federici, Via G. Maria Pessolani, Via Ottavio de Sica, Via Enrico Moscati, Via Antonio Migliorati, Via Raffaele Morese, Via Stefano Passaro, Via Clemente Proto, Via Alfonso Tesauro, Via Vincenzo Buonocore, Via Francesco Mancini, Via Alberico Lenzo, Via Roberto Virtuoso, Via Mattia Farina e Via Pietro del Pezzo da incrocio con Via Cernaia ad incrocio con via Quagliariello.

I tempi

Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 20. La società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.