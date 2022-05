Lavori in via Ligea, rubinetti a secco per 6 ore: la mappa dei disagi

Manutenzione straordinaria in via Ligea altezza area di cantiere “Porta Ovest”: rubinetti a secco, dunque, venerdì 6 maggio dalle ore 9 alle ore 15 in diverse strade.

La mappa dei disagi

Via Porto

Via Ligea

Via Madonna del Monte

Via Spinosa

Via A. Gatto

Via San Francesco di Paola

Grad. De Santis

Via Benedetto Croce dal Civico n° 36 al Civico n° 92

Area Portuale – Molo trapezio – Molo 3 Gennaio – Molo R. il Guiscardo

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.