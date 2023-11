Perdita idrica sulla condotta: rubinetti a secco per 7 ore a Salerno, la mappa dei disagi

A causa di una perdita idrica sulla condotta adduttrice “Costiera Amalfitana” in località San Liberatore ed al fine di procedere con le operazioni di riparazione, Sistemi Salerno dovrà interrompere l’erogazione idrica sulla condotta a partire dalle ore 8 del 20 novembre. L’interruzione idrica comporterà la mancata erogazione in località Canalone.

La mappa dei disagi:

Via Paesano (tratto compreso tra Piazza S. Leo e Via Canalone)

Via San Leone

Via G. da Foria

Via Marzano

Via Canalone

Via di Croce

Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita è previsto, in relazione, sia a quanto comunicatoci dall’Ausino circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione, che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per le ore 15 di lunedì.

La nota

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.