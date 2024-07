Si rompe la condotta nel Basso Sele: scatta la sospensione idrica

A causa della rottura della condotta adduttrice del Basso Sele, in località Tuoro nel comune di Campagna, la fornitura idrica ai serbatoi serviti sarà interrotta mercoledì 10 luglio 2024 alle ore 18. Per quanto verrà interrotta la fornitura idrica anche ai serbatoi a servizio del Comune di Salerno. "Il ripristino del regolare esercizio della rete idrica gestita da Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.p.A. in relazione sia a quanto comunicatoci da ASIS circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione che ai tempi di riempimento delle condotte, si prevede possa avvenire a partire dalle ore 12 di giovedì 11 luglio 2024" si legge in un avviso di Sistemi Salerno.

L'avviso

Sistemi Salerno Servizi Idrici SpA confida di poter garantire regolare erogazione all’utenza cittadina (cui si richiede di limitare i consumi) per i tempi necessari all’esecuzione dell’intervento, con la sola esclusione delle utenze situate alle seguenti strade:

- Via Monticelli (parte alta)

- Via Zoccoli (parte alta)

- Via S.Nicola del Pumbolo (parte alta)

- Via Ciotoli (parte bassa)

- Via Ennio D’Aniello

Sistemi Salerno Servizi Idrici SpA avverte che “nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla”.