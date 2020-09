Sospensione idrica a Ogliara: la mappa dei disagi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Salerno Sistemi S.p.A. comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via di Ogliara incrocio via Postiglione si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle 9 alle ore 18 di mercoledì 30 settembre 2020 alle seguenti strade e traverse limitrofe:

via di Ogliara da via della Sanginella a Largo Amalia Giovanna Galdi

viale Piedimonte

viale Montecervato

via Postiglione

via Cupa sotto la Chiesa

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.