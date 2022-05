Lavori all'acquedotto Basso Sele: a secco mezza provincia, i disagi e il monitoraggio

Prosegue, fino a domani, l'emergenza idrica in provincia di Salerno: la cabina di regia riunita da ieri in Prefettura sta monitorando la situazione nei comuni interessati alla sospensione del servizio. La sospensione dal 23 al 25 maggio risulta necessaria per i lavori di realizzazione della “Variante” al tracciato della condotta DN 1600 dell’acquedotto del “Basso Sele” nel comune di Campagna, programmati dalla Asis - Salernitana Reti ed Impianti, individuata dalla Regione Campania come gestore dell’acquedotto.

I disagi

A secco, in particolare, Agropoli, Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Pontecagnano Faiano e Serre - gestiti da Asis - ma anche di Albanella, Campagna, Capaccio Paestum, Castellabate, Contursi Terme, Ogliastro Cilento e Salerno, che gestiscono autonomamente la rete idrica. Come è noto, alcune scuole della città capoluogo, così come tutte quelle di Eboli, Battipaglia, Agropoli ed Albanella restano chiuse fino al 25 maggio, proprio per l'impossibilità di rendere fruibili servizi igienici e mense.

Il servizio di supporto

Intanto, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha provveduto all'invio delle sue autobotti per alimentare le numerose strutture “sensibili” presenti sul territorio, quali ospedali, cliniche e centri dialisi. Analogamente, la Protezione Civile Regionale sta garantendo autobotti in aggiunta a quelle messe a disposizione dagli Enti locali e dai gestori del servizio idrico. Anche il Comprensorio militare di Persano assicura la presenza di un’autobotte, in caso di necessità, per la parte alta del comune di Albanella. Si tratta di acqua non potabile, ma utile per gli scarichi dei bagni e per altre faccende domestiche. I disagi continuano.