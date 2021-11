Guasti improvvisi a Salerno e Scafati: rubinetti a secco ad horas

Rubinetti a secco a Salerno e a Scafati, oggi, per via di due guasti distinti.

A Salerno

A causa di improvvisa rottura della tubazione in via Maria Santissima Immacolata, sospesa ad horas, per iniziare, l’erogazione idrica al fine di effettuare il relativo urgente ed indifferibile intervento riparativo, ai civici n° 1 - 2 - 3 della strada. Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 13. Inoltre, a causa di improvvisa rottura della tubazione in via Giovanni Centola, niente acqua dalle 13 alle 18.30 anche in quella via.

A Scafati

Intanto, Gori comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, in diverse zone di Scafati.

Le strade interessate:

Via Cesare Battisti

Via Zara

Via Achille Grandi

Via Dante Alighieri

Corso Nazionale

ed in tutte le traverse della zona

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.