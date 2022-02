Rubinetti a secco per 6 ore a Salerno, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco per sei ore, il 16 febbraio, in alcune zone di Salerno. Per eseguire interventi di collegamento utenze alla nuova rete idrica stradale di Via Scavate Case Rosse, dalle ore 10 alle ore 16 di mercoledì scatterà la sospensione idrica in via Scavate Rosse. "Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla", fanno sapere da Salerno Sistemi.

Il secondo avviso

Intanto, sempre Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.p.A. (già’ Salerno Sistemi S.p.A.), in qualità di ente gestore della rete fognaria del Comune di Salerno, informa che sono stati ultimati i lavori per la realizzazione dei nuovi tronchi fognari in via Casa Scuoppo e in via Casa Volpe. Tutti gli utenti che abitano nelle zone che si trovano entro i 200 metri dal tronco fognario, sono invitati a presentare la richiesta di allacciamento in fogna secondo quanto richiesto dalla vigente normativa. Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail: segreteria@salernosistemi.it