Rubinetti a secco per 4 ore a Salerno: intervento in via Abella Salernitana

Nuovo intervento di manutenzione in via Abella Salernitana: sarà sospesa l’erogazione idrica mercoledì 25 ottobre, dalle ore 12 alle ore 16, in diverse strade.

La mappa dei disagi

Via Abella Salernitana (tra via Sabato Robertelli e via Filippo Sciaraffia);

Via Rosa Bentivenga;

Via Vincenzo Padula

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. Sistemi Salerno si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.