Intervento urgente a Salerno: sospensione idrica ad horas, la mappa dei disagi

Intervento urgente e disagi improvvisi: Salerno Sistemi Spa comunica che, al fine di eseguire una riparazione indifferibile sulla rete idrica in via Cristoforo Capone ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, è necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas in diverse strade.

Le strade coinvolte dai rubinetti a secco

· Via Cristoforo Capone

· Via dei Bigi

· Traversa Grancano

· Via dei D’Agostino

· Via N. Sauro

· Via M.Pagano

· Piazza Medaglie d’Oro

· Via C. Gatti

Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 19 di oggi.